Mick Schumacher se quedó sin asiento en Haas, pasó a ser probador de Mercedes y ahora pilotará en el WEC con Alpine. Las puertas en la Fórmula 1 se han cerrado para él... al menos de momento. Porque está convencido que de cara a 2025 podría tener alguna oportunidad.

El hijo del mítico Michael Schumacher no se explica los motivos por los que perdió su puesto. Asegura que "algo salió mal", pero que todo ocurrió "demasiado rápido". Así lo ha expresado en una entrevista a la web oficial de la Fórmula 1.

"Creo que lo importante para mí era no estar demasiado tiempo fuera del coche y por eso hemos intentado encontrar un lugar donde podamos correr el año que viene. No será para la F1, sin embargo, mantendré vínculos muy estrechos con la F1 y espero que eso me permita demostrarle a la gente del 'paddock' que todavía merezco una oportunidad", dice el alemán.

"Sigo aquí como reserva (en Mercedes). Así que algo salió mal y a veces es un poco difícil de entender. Sé que tengo que convencer a otras personas de que soy digno de ocupar un puesto. Es una situación un poco difícil, pero para 2025 hay muchas más vacantes", detalla Mick.

Fue en Abu Dabi 2022 cuando se enteró que Haas le quitaba el asiento. En la última carrera del año. "Fue justo el día de antes de que comenzara el último fin de semana...", cuenta.

Y lamenta el trato que recibió del equipo norteamericano: "Todo pasó bastante tarde, pero así es la Fórmula 1...".