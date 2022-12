Ha sido campeón de Fórmula 2 y de Fórmula 3. Y no tira la toalla en la Fórmula 1. Es Mick Schumacher, que a pesar de haber perdido su puesto en Haas como piloto titular, cree que el sueño de ser campeón del Gran Circo todavía es posible.

Así lo ha manifestado en declaraciones a 'The Race', en la que ha mostrado su ambición: "Si me preguntas si tengo la sensación de que merezco estar en la parrilla, diría que sí, pues he demostrado que cuento con todo lo necesario para demostrar que soy rápido".

"No es algo que haya hecho sólo en 2022, sino en años previos en categorías inferiores. Soy campeón de Fórmula 2 y de Fórmula 3, parece que se le ha olvidado a la gente", ha dicho el hijo del mítico Michael Schumacher.

"Siempre me he demostrado a mí mismo que soy capaz de ir rápido en cualquier categoría en la que he corrido. También diría que tengo la sensación de que puedo llegar a lo más alto en Fórmula 1. Me siento capaz de ser campeón del mundo si estoy en el coche adecuado en el momento adecuado", insiste.

En 2023 actuará de piloto reserva por detrás de Lewis Hamilton y George Russell. Una nueva aventura después del 'portazo' de Haas. Denuncia que no han tenido paciencia: "Con los pilotos jóvenes, siempre quieres que vayan al máximo, es lo que necesitas de ellos si quieres sumar puntos".

"Quizá con otro que lleva ya diez años en Fórmula 1, podrá ser capaz de conocer dónde puede apretar más y cuáles son las recompensas de hacerlo, es pura gestión. Ha sido algo que no he tenido en la cabeza durante este año", ha sentenciado el alemán.