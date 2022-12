Mick Schumacher está fuera de la Fórmula 1. Esa es su triste realidad en estos momentos y así será al menos la temporada que viene. Su mala temporada en Haas (también la anterior ni mucho menos fue buena), provocó que el equipo estadounidense prefiriera a Nico Hulkenberg en su lugar.

Se desconoce dónde está su futuro. Mucho se ha hablado sobre una posible llegada a Mercedes como reserva, pero nada se ha confirmado. Algunos como Bernie Ecclestone le han aconsejado que se busque un hueco en otras competiciones de motor que no sean la F1.

Esteban Ocon, uno de sus mejores amigos en la parrilla, le quería como compañero de Alpine. Pero la escudería gala no pensó en él. El piloto está convencido de que volverá a la competición: "Creo que volverá a la Fórmula 1. Obviamente, trabajará duro para estar de vuelta y yo también estuve un año fuera, sé lo que se siente cuando te quedas sin asiento y debes regresar dos años después".

"La dedicación y el hecho de estar siempre ahí me permitió fichar por un nuevo equipo y estoy seguro de que tendrá otra oportunidad", ha comentado Ocon en declaraciones que recoge 'Racing News 365'.

Grosjean no lo entiende

Romain Grosjean, quien fuera piloto de Haas, no comprende la decisión que ha tomado la escudería. "Personalmente, no hubiese tomado esa decisión. Mick acabó muy bien la temporada y no había razones para reemplazarlo", ha comentado el expiloto de la Fórmula 1.

"Igualmente, Haas quería a otro piloto y por ese motivo hablaron con Nico. Tiene mucho talento y habrá que ver lo que puede hacer allí, en el pasado ha demostrado que trabaja muy duro", ha explicado en su canal de Youtube.

Algunos han defendido a Mick, otros comprenden la decisión tomada por la escudería Haas. La realidad es que el hijo de Michael Schumacher ha pilotado dos años en la F1 y parece haber perdido la confianza de los protagonistas.