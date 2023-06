El inicio de temporada de Red Bull es prácticamente perfecto. Han logrado ganar todas y cada una de las carreras hasta ahora y no parece que esa dinámica vaya a cambiar, menos aún con el estado de forma de Max Verstappen. El neerlandés es líder indiscutible del Mundial de Pilotos.

Algo que contrasta directamente con el nivel mostrado por la escudería Mercedes. Los alemanes están lejos de donde acostumbran y, sobre todo, de donde les gustaría estar. Aún así, las mejoras y los cambios radicales que han realizado sobre su monoplaza han dado sus frutos y parece que están volviendo a lo más alto.

Sin embargo, Toto Wolff, jefe de equipo de Mercedes, ha dejado claro cuales son sus objetivos y sus aspiraciones en lo que resta de temporada. Dejando claro, así, que son conscientes de la realidad actual de la competición, ya que nopueden si quiera presionar a Verstappen.

En unas declaraciones recogidas por 'Sky Sports', Wolff asegura que mayores actualizaciones están en camino: "Llevamos una importante mejora a Silverstone, estamos siendo testigos de mejoras notables en el túnel del viento. Ahora entendemos mejor lo que necesita el coche y cómo se debe configurar".

No obstante, pese a que "los pasos son cada vez más grandes", desde Mercedes asumen la cruda realidad: "La ventaja de Max todavía es demasiado grande como para pensar que realmente le estamos poniendo bajo presión".

Pese a que en la tabla de clasificación no parece ser así, Aston Martiny, en concreto, Fernando Alonso están por encima del nivel de Mercedes. El piloto asturiano ha firmado un inicio de temporada de ensueño junto al equipo británico.

Seis podios en ocho carreras han hecho posible que el español se consolide en la tercera posición del Campeonato de Pilotos, a tan solo 9 puntos de Sergio Pérez y con la posibilidad de pelear por victorias con los hombres de Red Bull.

