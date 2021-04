El fichaje de Lewis Hamilton por Mercedes en 2013 dejando atrás a McLaren, escudería en la que debutó en 2007 y con la que alzó el título del mundo en 2008, dejó muchos interrogantes a su paso que años después se han disipado dado el éxito del británico con la escudería alemana.

Se elucubraba con ver un 'one club man' en el 'Gran Circo' con Hamilton en Woking, pero el proyecto de Mercedes sedujo a Lewis, que en su afán ganador no dudó en dar un giro a su carrera.

Ocho años después, con un monopolio absoluto en F1 que este año se podría ver amenazado por Verstappen, James Vowles, jefe de estrategia de Mercedes, ha recordado con qué piloto se encontraron cuando contrataron al de Stevenage.

"Cuando se unió a nosotros era un mercenario. Llegó aquí para ganar carreras y ese deseo de victoria no se ha apagado. Eso sí, se dio cuenta de que hay que ganar como equipo y al ser un hombre de equipo se ha convertido en el piloto más exitoso de la historia. Un piloto no puede hacerlo él sólo, es una persona muy diferente ahora mismo que cuando llegó", ha señalado en el podcast 'Beyond The Grid'.

Paralelamente, Ron Meadows, director deportivo de Mercedes, también se ha retrotraído a su llegada: "Cuando llegó en 2013 siempre iba al máximo, pero a medida que ha ganado experiencia, ha aprendido cuándo es el momento de ser conservador y cuándo toca ir al límite".

"Al comienzo su deseo de ganar se veía en su forma de pilotaje. Con el paso de los años, ha empezado a ser más calculador y desde la primera vuelta está pensando en el campeonato y en cuidar el coche y los neumáticos. Sus formas de afrontar el fin de semana y de pensar en el coche ahora son más limpias y más clínicas", ha añadido.

El Hamilton vs Rosberg, a ojos de Vowles

A su vez, el jefe de estrategia de la escudería de las flechas de plata ha analizado la rivalidad que se vivió en 2016 entre Hamilton y Rosberg, así como la diferencia entre ambos.

"Si le dieras 1000 vueltas a Nico, poco a poco conseguiría un rendimiento extraordinario. Si le das dos vueltas a Lewis, él hace lo mismo inmediatamente. Nico brillaba cuando se le daba tiempo y cuando comprendía lo que su compañero de equipo hacía", apunta Vowles.

Tras alzarse con el Mundial en 2016 con cinco puntos de ventaja sobre Hamilton, Rosberg decidió que era el momento de retirarse, algo que no entiene Vowles.

"Incluso hoy es difícil entender por qué eligió irse. Porque incluso asumiendo que no volvería a ganar a Lewis, tenía un buen coche, ganaría carreras y formaría parte de un equipo que hizo un gran trabajo", ha zanjado en el podcast oficial de F1.