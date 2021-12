Kimi Raikkonen ha ganado el premio de 'Piloto del día' en su última carrera de la Fórmula 1. El finés ya avisó que se retiraba del 'Gran Circo' y la afición ha querido homenajear al piloto votándole pese a no estar en carrera.

Kimi no pudo terminar y es que ha tenido que retirarse del Gran Premio de Abu Dabi tras hacer un trompo en el que acabó contra el muro.

La Fórmula 1 puso un vídeo del piloto antes de comenzar la carrera en la que se veía la trayectoria de Raikkonen, quien llegó a la categoría reina en 2001 y estuvo hasta 2009. Kimi se fue para correr en la Nascar y en Mundial de Rally hasta que en 2012 volvió al 'Gran Circo'.

Raikkonen se despide así definitivamente de la Fórmula 1 tras 19 temporadas, más de 350 grandes premios, cinco equipos y un Mundial.

Not how we wanted Kimi's last race to go. All the same, a big thank you again for this great journey 💙 We'll miss you always!