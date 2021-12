"Siempre tienes que estar listo y hacer todo lo posible para evitar la colisión...". Estas palabras de Lewis Hamilton demuestran que el inglés es consciente que podría perder el campeonato este fin de semana en Arabia Saudí. Max Verstappen podría conquistar su primer mundial de F1.

"Únicamente, debo tener mucho cuidado, hay que ser más cauteloso que nunca. Tienes que tener presente lo que puede pasar", dice el piloto de Mercedes.

Porque en caso de no terminar, tendría el mundial casi perdido: "Al final, lo único que quiero es terminar la carrera. Si eres demasiado terco y defiendes tu posición a toda costa, te estrellarás".

"En Brasil, me aseguré de evitar la colisión. Siempre he sido muy decente en situaciones como esta, diría. Por supuesto, no siempre puedes manejarlas a la perfección", detalla el siete veces campeón del mundo, que llega a Arabia Saudí lanzado con dos victorias consecutivas.

Hamilton ve en Verstappen un campeón durante muchos años: "No es la primera vez que me enfrento a un piloto que es bueno y malo en algunos aspectos. Pero ahora, me siento mucho mejor preparado para lidiar con esta situación. Sé que es un piloto súperrápido. Sin duda, será cada vez más rápido, cuanto más maduro se vuelva con el tiempo, no hay duda de eso".

"Cuando me miro a mí mismo a la edad de 24 o 25, cometí errores en ese momento. Tenía la velocidad en el coche, pero tuve muchas experiencias diferentes, cuando de repente fui el centro de atención. Por eso no voy a acusar a nadie de algo así", ha finalizado.