McLaren nombra a Andreas Seidl nuevo director general de la escudería

McLaren Racing ha anunciado el nombramiento de Andreas Seidl como nuevo director de la división de Fórmula 1, un anuncio que supone "el último paso" en el amplio plan de reestructuración emprendido por el equipo inglés en los últimos tiempos.

Según detalló McLaren en un comunicado, Seidl reportará al CEO de McLaren Racing, Zak Brown, y tendrá la responsabilidad de "todos los aspectos del programa de carreras del equipo de F1". "La medida es el último paso en el plan de recuperación y reestructuración del equipo y forma parte de la estrategia a largo plazo de McLaren Racing para volver al éxito en la F1", detalló el equipo.

Un "enorme desafío"

Seidl, que llega procedente de Porsche, ya tiene experiencia en la Fórmula 1, ya que trabajó en BMW Motorsport entre 2000 y 2006 y posteriormente en BMW Sauber como jefe de operaciones de pista hasta 2009. Brown se refirió al nuevo director general como "un líder altamente cualificado con un historial de éxito". "Estamos encantados de que Andreas se una a McLaren para dirigir nuestro programa técnico y operativo de F1", expresó.

