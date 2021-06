McLaren ha dado un importante salto de calidad en los dos últimos años de la Fórmula 1. Lejos quedan ya aquellos años con el motor Honda, en los que sufrió, y mucho, Fernando Alonso. El equipo se ha acostumbrado a 'rascar' algún podio de vez en cuando, algo que celebran de lo lindo.

Y el jefe, Andreas Seidl, ha desvelado en declaraciones a 'Motorsport' cuál es la clave para haber logrado esa mejora y estar cerca de los grandes objetivos en los últimos tiempos.

"El éxito en Fórmula 1 no es cosa de un hombre, es un gran esfuerzo de equipo. La clave del éxito actual es el espíritu dentro del equipo, tengo un grupo de personas con mucho esfuerzo y dedicación", ha afirmado.

"Tenemos un gran equipo de liderazgo y una visión clara de cómo queremos devolver a McLaren a lo más alto", ha detallado Seidl, encantado con el rendimiento un año más de Lando Norris, que ya ha logrado un podio este curso (Mónaco).

Por otro lado, el jefe de McLaren ha destacado su papel y la ayuda que ha recibido de nombres tan importantes como el de Zak Brown: "Me he beneficiado de mis experiencias en otras áreas del automovilismo. En Fórmula 1, hasta cierto punto, se hacen las cosas de otra manera. Con el apoyo de Zak y las libertades que me han dado, he podido utilizar mis habilidades para dar forma al equipo y hacerlo funcionar con éxito".