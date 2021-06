El lío por los alerones flexibles parece no tener fin en la Fórmula 1. Red Bull, Alpine y Alfa Romeo han sido acusados por el trasero... y Mercedes por el delantero. Casi ninguno parece librarse.

Uno de los que sí se libra ha explotado. Andreas Seidl, jefe del equipo McLaren, ha asegurado que no consentirán la flexibilidad de los alerones que se vio en el Gran Premio de Cataluña.

"Nuestra decisión no ha cambiado respecto a lo que dije en Mónaco. Vamos a ver lo que pasa durante el fin de semana. Si vemos la flexión de Barcelona, hay que actuar este fin de semana", ha asegurado, en declaraciones recogidas por 'SoyMotor'.

"Una cosa es la flexión que vemos y otra es lo que crea la flexión, que es lo que tiene que revisar la FIA. Es mas cuestión de lo que has diseñado para mejorar el rendimiento aerodinámico a través de la flexibilidad", explica.

Seidl, además, ha asegurado que no son protestas: "Si tienes un coche que no cumple las reglas, para mí no tiene sentido que haya retrasos en la corrección. No quiero hablar de protestas. No tiene sentido hacer nada el viernes por la noche".