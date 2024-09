Parecía impensable hace una temporada. Parecía igualmente improbable al comenzar el Mundial. Parecía que no, que lo que ha sucedido una vez terminada la carrera de Bakú no iba a pasar. Al menos no este año. Al menos no en un 2024 en el que Red Bull, visto lo visto, era favorito no solo a los dos títulos en juego sino que además parecía que lo iba a lograr sin sudar. Y va a ser que no.

Porque si quieren ganar se lo van a tener que 'currar'. Porque, a falta de siete fines de semana, el Mundial de constructores y el de pilotos está en juego. En uno, el segundo, sigue estando liderado por Max Verstappen con una buena renta con respecto a Norris, pero el primero...

El primero no. Porque no mandan. No lideran. No son los mejores. Porque la mala racha de resultados de Sergio Pérez iba a tener consecuencias. Porque, además, eso se ha trasladado incluso a un Max Verstappen que está sufriendo con un coche lejos de ser lo que fue en 2023 y a comienzos de año.

No mandaban desde Australia 2014

Justo lo contrario que el McLaren. Desde Miami viven en una especie de jardín creado por los dioses en el que Lando Norris y Oscar Piastri disfrutan caminando descalzos. Los dos se están hinchando a sumar puntos. Y también a ganar, como el australiano en una prueba de Azerbaiyán en la que han confirmado el 'sorpasso'.

Estaban 8 puntos por detrás. Ahora, están 20 por delante. Todo por el triunfo de Oscar. Todo por el cuarto de un Norris que logró además la vuelta rápida. Todo, además, porque Verstappen acabó quinto y Sergio Pérez abandonó a falta de un par de vueltas por su accidente con Carlos Sainz.

Pone fin McLaren a una horrible racha de más de diez años sin que esto sucediera... Fue tras Australia, en 2014, cuando gracias a los podios de Button y de Magnussen lideraron el Mundial después de la primera carrera en Melbourne. Desde entonces, la nada.

La nada hasta ahora. Quedan siete Grandes Premios. El próximo, el de Singapur, de ingrato recuerdo para Red Bull en 2023. Fue la única carrera que no ganaron, y tenían el mejor coche con diferencia. Ahora... ahora tienen lo que tienen.