En la previa del Gran Premio en el que será 'anfitrión', Nikita Mazepin ha reactivado una polémica que se enterró hace nueve meses, poco después de que firmara su contrato con Haas.

A modo de contextualización, anunciada su presencia en la parrilla de Fórmula 1 como 'rookie' este 2021, se subió un vídeo a Instagram desde la cuenta del ruso en el que supuestamente él grababa desde el asiento del copiloto a un amigo y a una mujer que estaba sentada en la parte trasera del coche.

El autor del vídeo -presumiblemente Mazepin- manoseaba los pechos de la joven sin contar con su consentimiento, ya que ella misma trataba de evitar el tocamiento.

No tardaron en lloverle las críticas por parte de los aficionados y, como no, desde la FIA, la Fórmula 1 y su propio equipo, Haas.

Mazepin, finalmente, pidió perdón a través de un mensaje que a día de hoy ha sido borrado de Twitter. A su vez, la mujer que figuraba en el vídeo aseguró que eran amigos desde hacía tiempo y no existía problema alguno entre ellos.

"Me gustaría disculparme por mis acciones recientes tanto en términos de mi propio comportamiento inapropiado como por el hecho de que se publicó en las redes sociales. Lamento la ofensa que he causado con razón y la vergüenza que he traído al Haas F1 Team", rezaba el texto del moscovita en primera instancia.

"Tengo que mantenerme en un estándar más alto como piloto de Fórmula Uno y reconozco que me he defraudado a mí mismo y a la gente. Prometo que aprenderé de esto", zanjaba.

Pues bien, nueve meses después y antes de la carrera en el circuito ruso de Sochi, Mazepin ha asegurado en el podcast oficial de la F1, Beyond the Grid, que él no fue quién tocó, grabó y subió ese vídeo a Instagram.

"Quiero decir que yo no subí ese vídeo y que no eran mis manos las que tocaron a esa mujer de aquella forma", ha señalado.

"Me esperaba las reacciones violentas. El vídeo salió pocos días después de ser confirmado por Haas y fue un día triste. Ahora lo veo como una oportunidad de aprender, de convertirme en una mejor persona. Ahora entiendo la responsabilidad que tiene un piloto de F1, fue una llamada de atención", ha añadido.

De esta manera, el polémico piloto ha reabierto una herida que puso en serio peligro su debut en Fórmula 1. Escándalos, accidentes, movimientos peligrosos a los mandos del monoplaza... y un asiento asegurado (comprado) en el 'Gran Circo'.