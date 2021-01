Nikita Mazepin compartirá asiento con Mick Schumacher en Haas la próxima temporada. El ruso ya ha creado varias polémicas que la escudería ha tenido que solucionar y ahora ha asegurado que su relación con el hijo del 'Káiser' será estrictamente profesional.

Ambos llegan de la Fórmula 2, donde el alemán ha logrado el título mundial, pero no es la primera vez que coindicen puesto que ya fueron rivales en el karting.

"No somos amigos, como mucho viejos conocidos, ya corríamos juntos en los karts", ha asegurado Mazepin para la cadena rusa 'Match TV'.

El ruso no se preocupa por el apellido de su compañero de equipo aunque cree que eso le dará más poder para tomar decisiones: "Siendo sinceros, no me importa su apellido. Por el apellido puede que tenga más poder, pero también más presión. Eso sí, cuando me bajo la visera y compito no pienso en esas cosas de todas formas".

Haas afronta la temporada de 2021 con grandes variaciones en el equipo, dos pilotos sin experiencia y el cambio de la sede de trabajo junto a la de Ferrari. Su objetivo es aprovechar esta temporada como transición para afrontar el 2022 y la entrada del nuevo reglamento lo más competitivos posibles.