Hace apenas una semana Haas anunciaba que sus dos pilotos de 2021 serán Nikita Mazepin y Mick Schumacher, y aún sin haber llegado al equipo el ruso ya ha provocado una polémica que ha hecho que la escudería estadounidense tenga que pronunciarse sobre el tema.

Y es que Mazepin ha compartido un vídeo que ha levantado numerosas críticas. El ruso grabó una imágenes en las que aparece en un coche junto a una chica. Nikita alarga la mano hasta tocarle el pecho, algo a lo que ella responde tapándose con ambas manos, pero eso no hizo que el ruso quitara su mano. El vídeo acaba con un corte de manga de la chica.

En las redes se han desatado las críticas contra la actitud del piloto. Hasta se ha creado una petición en 'Change.org' para que la FIA prohíba la participación del ruso en la Fórmula 1, algo que ya cuenta con más de 5.000 firmas.

La polémica ha llegado tan lejos que el propio equipo de Haas se ha visto obligado a hacer un comunicado rechazando el comportamiento del que será su futuro piloto.

"DECLARACIÓN DEL EQUIPO: Haas F1 Team no aprueba el comportamiento de Nikita Mazepin en el vídeo publicado recientemente en sus redes sociales. Además, el mismo hecho de que el vídeo se haya publicado en las redes sociales también es aberrante para Haas F1 Team. El asunto se está tratando de forma interna y no se harán más comentarios en este momento", ha publicado la escudería en sus redes.

Sin embargo, esta polémica se une a la peligrosísima acción del ruso en Fórmula 2 en la que sacó a Drugovich del asfalto y pudo provocar un grave accidente.

El piloto ha pedido perdón

Nikita Mazepin también ha emitido un comunicado disculpándose no solo por su comportamiento, sino por haber publicado esas imágenes.

"Me gustaría disculparme por mis últimas acciones tanto por mi propio comportamiento inapropiado tanto como por el hecho de que se publicara en redes sociales. Lo siento por la ofensa que he causado y por la vergüenza que le he hecho sentir a Haas. Tengo que seguir unas normas como piloto de Fórmula 1 y reconozco que he decepcionado a mucha gente y a mí mismo. Prometo que aprenderé de esto", ha explicado Nikita.

La chica del vídeo defiende a Nikita

Quien también se ha pronunciado es la chica que sale en el vídeo, la modelo Andrea D'lVal. Ha explicado que fue ella la que decidió compartir el video y ha defendido a su "amigo" Nikita.

"¡Hola, chicos! Sólo quería que sepáis que Nikita y yo somos buenos amigos desde hace mucho tiempo y que nada de ese vídeo era en serio en absoluto. Confiamos el uno en el otro mucho y ésta fue una forma tonta de bromear entre nosotros. Yo publiqué este vídeo en su cuenta como broma interna. Lo siento de verdad. Os puedo dar mi palabra de que realmente es una buena persona y que no haría nada para hacerme daño o humillarme", ha compartido la modelo en sus redes.