Max Verstappen no va a poder volver a hacer lo que hizo en Hungría... y en Imola. Después de no subirse al podio en Hungaroring, en Red Bull han tomado nota de las críticas al neerlandés y al hecho de que se quedara despierto hasta las tres de la mañana por competir en 'simracing'.

Eso es algo que ya va a ser que no. Porque a pesar de que en el Gran Premio de Emilia Romagna salió bien desde que el resto de equipos ha mejorado y el Red Bull no es lo que era ahora las victorias cuestan mucho más.

"Cuando no ganas..."

En Red Bull han tomado nota, y Verstappen ha respondido: "¿Prohibición? No sé, no es que tenga una. Yo no les digo qué han de hacer en su vida privada y en su tiempo libre, y para mí es lo mismo".

"Siempre hay cosas que se inventan cuando no ganas una carrera. En Imola gané ambas pruebas. No es algo nuevo, llevó haciendo esto desde 2015", afirma Max.

El neerlandés sigue: "Sí, corrí hasta las tres de la mañana. Es algo muy importante en mi vida, pero no hay más carreras virtuales en el horizonte así que nada de lo que preocuparse".

"Cuando no ganas te van a echar la culpa. Oh, te quedaste despierto hasta las tres. Vaya, has ganado un kilo. Esto es así", explica Verstappen.

El piloto de Red Bull tira de currículum: "He ganado tres Mundiales. Sé qué puedo y qué no puedo hacer".