No es ningún secreto. Mercedes piensa en Max Verstappen como el posible sustituto de Lewis Hamilton si no renueva su contrato a partir de 2022.

Y el neerlandés se ha pronunciado por primera vez de este interés, aunque lo ha hecho echando balones fuera: "Estoy muy concentrado en este año y trato de que sea exitoso. Tan pronto, básicamente después de sólo un 'shakedown', no estoy pensando en ese tipo de cosas".

Lo ha hecho unas declaraciones al medio 'Race Fans', asegurando que no mira lo que hacen los demás pilotos: "No sé lo que va a hacer Lewis. Sólo me concentro en mí mismo".

Sobre los motores Honda, que prometen ser "más competitivos que nunca", Verstappen también ha hablado: "Es emocionante, pero al mismo tiempo tampoco estoy demasiado concentrado en eso en este momento. Intentaremos hacer una buena temporada, y la gente inteligente en segundo plano manejará este tipo de cosas con el motor",

"Por supuesto, es muy importante que sucediera, que se firmara. Estoy muy relajado, muy tranquilo. Sólo quiero concentrarme en este año, eso es lo más importante para mí. Es bueno, por supuesto, tener eso en segundo plano, pero está resuelto", finaliza Verstappen.

Estas declaraciones llegan horas después de que Lawrence Stroll, jefe del equipo Aston Martin, afirmara que miran a Lewis Hamilton para 2022. La salida de Hamilton, la llegada de Verstappen... ¿y quién ocuparía el puesto de Max? Todo podría cambiar a partir del año que viene en la Fórmula 1.