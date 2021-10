Max Verstappen ha recuperado el liderato del mundial de Fórmula 1, pero sus sensaciones no son nada buenas. Afirma, y no es el único (Mark Webber también ha compartido estas declaraciones), que Mercedes ha dado un paso adelante y se ha colocado por delante de Red Bull.

Así lo analiza el neerlandés: "Fueron definitivamente más rápidos en Turquía, no les alcanzamos y en lluvia tenían margen. Analizaremos por qué no fuimos tan competitivos y pienso que pueden haber dado un paso más allá".

"No va a ser fácil, pero hasta ahora hemos tenido un gran año y siempre voy a dar el máximo. Como dije, no me va a cambiar la vida ser primero o segundo, siempre voy a dar lo mejor de mí y espero que sea suficiente. Si no lo es, no dormiré menos", dice el actual líder del mundial.

La semana que viene la competición se traslada a Austin y así analiza esa carrera Verstappen: "Hay secciones de pie a fondo también y la degradación de los neumáticos es igualmente bastante elevada así que son detalles a tener en cuenta".

"Quizá en otros circuitos podemos estar un poco mejor, pero nunca va a ser fácil. El año ha estado muy apretado. A veces parecía que estábamos un poco mejor, pero en otros circuitos ellos eran bastante rápidos. Espero que en las próximas carreras haya algunas pistas, más de la mitad, que nos vayan mejor a nosotros", detalla Verstappen.

La igualdad es total entre Verstappen y Lewis Hamilton. Solo seis puntos de diferencia entre ambos a falta de precisamente seis carreras. Y aunque el de Red Bull lidera, todos coinciden en que las flechas de plata están más fuertes en esta última parte de la temporada.