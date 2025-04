La ley del silencio de Max Verstappen tras su sanción en Yeda: "No se puede decir nada negativo"

Otra vez Max Verstappen sacando el máximo del Red Bull. Fue segundo en Arabia Saudí por detrás del McLaren de Oscar Piastri. Su sanción en la salida por saltarse la chicane fue fatal. Porque no pudo volver a pelear por esa primera posición. Y después no quiso hablar sobre ello.

Ante los medios prefirió guardar silencio: "Creo que es mejor no compartir mi opinión porque no se puede decir nada negativo. Es mejor no hablar de ello por el bien de todos".

"Nos centramos en lo positivo, y eso ha sido la carrera. La carrera ha sido dura, me ha sorprendido en esa primera tanda que pudiera abrir hueco", dijo el piloto neerlandés en la rueda de prensa oficial de la Fórmula 1.

Red Bull ha dado un paso adelante, pero sigue por detrás del McLaren: "Estoy orgulloso de lo que hemos hecho este fin de semana, hemos mejorado nuestro coche bastante, y los neumáticos también, y eso es muy positivo".

Verstappen está en plena lucha por el mundial. Tiene 87 puntos. A doce de Piastri y a solo dos de Lando Norris. Y eso que su coche es claramente inferior. En Miami volverá a ser candidato a la victoria.