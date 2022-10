Tanto en McLaren como en Mercedes, a su llegada, Lewis Hamilton rediseñó por completo tanto el volante como el asiento. Pero fue lo primero lo que, según él, todos los pilotos de Fórmula 1 "copiaron". Él mismo lo ha contado en el medio de comunicación 'CNA Luxury'.

"Lo que mucha gente en realidad no sabe es que rediseñé el volante cuando estaba en McLaren y cuando llegué a Mercedes hice lo mismo. Todos los demás equipos copiaron el volante", ha expresado el siete veces campeón de la Fórmula 1.

Y se lamenta de no haberlo patentado: "Todos los volantes eran circulares. Ahora, hay una parte superior y el mango baja, pero no se une a la parte inferior. Debería haberlo patentado. Esto es algo de lo que estoy muy orgulloso, me encanta trabajar con la ergonomía del coche".

Con respecto al asiento y los pedales, también ha indicado los cambios que realizó: "He diseñado mi asiento en el 'cockpit'. Lo limé y ha sido prácticamente el mismo durante diez años con el equipo. También hemos rediseñado los pedales con los ingenieros".

"No me gusta ajustarme a cómo se supone que debe comportarse un piloto de carreras. Dicen que un piloto tiene que estar en la cama a las diez de la noche, un piloto de carreras no tiene tatuajes, un piloto de carreras no tiene esto y aquello", explica.

Y a Hamilto no le ha ido nada mal con estos cambios que él mismo impuso en las dos escuderías en las que ha pilotado: ha sido campeón del mundo en siete ocasiones y otras dos ha sido subcampeón.

"Esas son las cosas que me gustan hacer, ya que me permiten aprovechar un poco mi creatividad. Siempre voy contra la corriente. No hago lo que todos esperan que haga", ha completado.