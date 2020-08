Lewis Hamilton va camino a hacer historia, más historia mejor dicho, en la Fórmula 1. El hexacampeón del mundo tiene a un Mundial el récord de Michael Schumacher, pero tras su victoria en España ha batido al germano en número de podios.

Y es que el inglés de Mercedes, con su triunfo aplastante en la pista del Circuit de Catalunya en la que Carlos Sainz ha terminado sexto, suma un total de 156 cajones. La F1 ha querido recordar tal proeza con un tuit en el que destaca el logro de Hamilton.

RECORD BREAKER 👏

156 F1 podiums for @LewisHamilton

He is now clear of Michael Schumacher and is number one on the all-time list 🙇‍♂️#SpanishGP 🇪🇸 #F1 pic.twitter.com/LRB8BVUvkA