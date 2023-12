Ahora que Lewis Hamilton no tiene el coche más rápido, ahora que Mercedes no domina la Fórmula 1 como en el pasado, el inglés asegura que no querría ser campeón con el coche más dominante de la parrilla. Tal y como está haciendo Max Verstappen con el Red Bull.

"No me gustaría ganar el octavo mundial con el coche más dominante", ha dicho el de Mercedes en palabras que recoge 'Formula Passion'.

Asegura que él renunciaría a pilotar este Red Bull, que es un coche tan superior al resto. "Todos los pilotos aquí se fijan en el Red Bull y les gustaría pilotarlo...", dice el siete veces campeón del Gran Circo.

"No digo que no me guste, pero si trabajamos para ser ese coche, será una sensación mucho mejor que subirnos al mejor coche", ha dicho el compañero de George Russell en Mercedes.

Espera seguir en las flechas de plata y volver a progresar hasta la parte alta de la tabla, pero no alcanzar ese coche tan dominante: "No significaría mucho para mí subirme al coche más dominante de todos los tiempos. Mi mejor regalo sería trabajar con mi equipo para construir y poder vencerlos".

Aunque Mercedes ha sido el segundo coche en constructores, Red Bull le ha doblado en puntos. De hecho la única victoria no Red Bull de la temporada la logró Carlos Sainz con el Ferrari en el Gran Premio de Singapur.