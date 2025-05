Pedro Acosta explica el motivo de su operación: "Vas pendiente de si se te abre la mano..."

Pedro Acosta estará en Le Mans. Hace apenas unos días se operó del síndrome compartimental crónico que sufría en el antebrazo derecho, pero se ha recuperado a tiempo. Él mismo ha explicado que lo estaba pasando muy mal y que no era viable seguir compitiendo así.

En la comparecencia ante los medios de este jueves ha mostrado una imagen de su cicatriz y ha explicado cómo han sido los últimos días: "La operación fue bastante bien. Fue fácil, no he tenido molestias desde que me desperté. Entonces, a ver cómo va el fin de semana, con calma y poquito a poco. Muy bien, la verdad es que tiene buen color".

No se quiere poner ningún objetivo para este fin de semana: "Al final ha sido una semana de estar tranquilo por casa, y masaje para arriba, masaje para abajo, pero no mucho lío. Entonces, hay que tomar eso con calma, ver cómo me encuentro mañana en la moto y con calma".

"El dolor se me alargaba en el tiempo. Me bajaba de la moto el domingo y el lunes me seguía doliendo el brazo. Entonces, era el momento de hacerlo. Nos lo quitamos de encima y, ya que el test de Jerez fue bien, empezar con buen pie este fin de semana", dice el piloto de KTM, que estaba viviendo un calvario en este arranque de temporada 2025.

"Las carreras que empezaba bien, luego me iba yendo para atrás. No da gusto correr así. Llega un momento que te pones a frenar y vas más pendiente de si se te va a abrir la mano. También pasé de nada a todo, de tener un poquito de molestias a que la mano no se me abría. Entonces, ha sido un buen momento. Así, nos lo quitamos de encima, check al tema, y para adelante", dice para cerrar el piloto murciano.