Las Vegas. Próxima parada de la Fórmula 1 en 2023. Gran novedad de un Mundial que será muy, muy largo y que, con la incorporación de esta pista urbana para el año que viene tendrá un total de tres pruebas en territorio estadounidense. Todavía queda, pero a pesar de eso ya han querido celebrar una Fiesta de Inauguración en un evento en el que han estado figuras como Lewis Hamilton, George Russell y Sergio Pérez.

Y el heptacampeón inglés no puede estar más "emocionado" por correr en Las Vegas: "Cuando he pasado por esa recta he recordado todas las películas que se han grabado en la ciudad".

"Estoy seguro de que esta carrera va a ser la mejor... aunque no será fácil estar centrados. Llegaremos para ganar la carrera, pero queremos disfrutar de todo esto", afirmó.

Ojo porque apunta a boda: "Si hacemos doblete el año que viene tenemos una noche entera para pensar en algo. Quizá acabemos con Russell en el tejado, o intentaremos que se case con alguien".

"Cuando Russell estaba en el 'safety car', he quitado el control de frenos para que no pudiera hacer 'burnouts", confesó Lewis.

"Vendré con mi novia aquí, así que..."

Pero Russell ha quitado la opción de la boda como quiere Hamilton: "Vendré con mi novia, así que..."

"La pista está diseñada para que haya muchos adelantamientos. Puede ser una locura", afirma el piloto de Mercedes.

Donuts, burnouts... y vuelta en el simulador

Antes, ha habido tiempo para que los monoplazas de Mercedes y el Red Bull de Sergio Pérez deleitasen a la afición con unos buenos 'donuts' en las inmediaciones del Caesars Palace.

Y también para ver, gracias a Naomi Schiff, piloto de las W Series en 2021, cómo será la pista íntegra tras dar una vuelta en el simulador.

El GP, del 16 al 18 de noviembre de 2023

De momento, la fecha prevista para la disputa del GP de Las Vegas de 2023 es el fin de semana del 16 al 18 de noviembre, con lo que de aquí podría salir el campeón del mundo del próximo año.