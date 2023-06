Todo piloto de Fórmula 1 está sometido a grandes presiones y tensiones. Por ello, las vacaciones son fundamentales para que cualquier piloto pueda relajarse, descansar y resetear de cara a las futuras carreras.

No es el caso de Lando Norris. El piloto de McLaren ha vuelto a sufrir un robo mientras disfrutaba de su tiempo de descanso en España, siendo así el segundo que sufre en un periodo de dos años, el último en 2021.

Esta vez, el asalto a su vivienda se ha producido mientras el piloto británico salía a cenar con unos amigos. No obstante, en la casa no solo vive Norris, si no que también lo hace una 'influencer' a la que también han robado varios artículos.

En los prolegómenos del GP de Austria, Lando Norris ha aprovechado para comentar a los medios las catastróficas desdichas que ha sufrido en apenas tres días que ha podido pasar de vacaciones.

"Salimos a cenar y nos robaron en la villa", ha confirmado el de McLaren. "Se llevaron una mezcla de muchas cosas: algunos artículos eran caros y otros no tan caros. Todavía hay una investigación en curso, así que no puedo decir demasiado", ha añadido.

Jennie Dimova, la 'influencer' con la que comparte la vivienda española, ha comentado la situación también en un vídeo: "Robaron en nuestra villa y todo lo que tenía: mi ropa, mis zapatos, mis bolsos, mis joyas... me lo han quitado, y me he quedado literalmente sin nada".