Max Verstappen ya está en clave mundial. Lo demostró en Austin. No iba a permitir que Lando Norris le adelantara. Lo más importante era quedar por delante. Y lo consiguió. Y Lando ha aprovechado el Gran Premio de México para atacar a su rival, diciendo que ya no piensa en conseguir victorias.

"Vimos que a Max no le importaba si ganaba o era segundo o tercero, su único trabajo era batirme y lo hizo, así que hizo un buen trabajo por ese lado", ha dicho el de McLaren, que perdió puntos en el Gran Premio de Estados Unidos y tiene muy complicado su primer mundial de la Fórmula 1.

Asegura que él respetó a su rival en todo momento y no entiende el castigo de comisarios de cinco segundos: "Me divertí mucho y respeté la batalla que mantuvimos. Aun así, él acabó delante y yo tengo que ganarle. Así que tengo que cambiar algunas cosillas, pero no todo mi planteamiento".

"Sigo manteniéndome alejado de las colisiones y evitándolas. Muchas de las cosas que hemos hecho podrían haber sido o haberse convertido en cosas peores, como accidentes más graves. Los evito y por lo tanto las carreras podrían haber terminado antes de lo que lo han hecho", dice el segundo clasificado en el mundial de pilotos.

Porque Lando ante todo tenía que evitar un choque con Max. Algo que sólo beneficiaría a Red Bull: "Quedar atrapado en colisiones como la de la curva 1 o la de la curva 12 podría haber sido fácilmente porque él está en una posición mucho más potente que la mía, así que depende de mí y del equipo intentar superar eso".

"Siempre intento hacer lo que creo que es mejor en cada momento y dentro de las normas que considero correctas. A veces es difícil, por eso le pregunté al equipo '¿qué pensáis vosotros? Lo ideal sería que los comisarios dijeran 'no creemos que esto sea correcto, devolved la posición', eso sería algo mucho más sencillo de hacer, pero no es así como funciona", ha cerrado Norris.