McLaren ha encontrado el camino en Fórmula 1 después de muchos años de pesadilla, incluso en las últimas posiciones de la parrilla. Lo sufrió un Fernando Alonso que se marchó de la parrilla ante la falta de competitividad del coche.

Lando Norris, que está firmando una temporada brillante con varios podios, ha recordado aquella época y ha desvelado lo importante que fue Carlos Sainz para cambiar el rumbo de McLaren. Lo ha hecho en una entrevista a 'As'.

"Mejoramos mucho con Carlos aquí en los últimos dos años. El 2020 fue mejor que 2019, y el 2019 fue mejor que el 2018. Carlos ayudó mucho en esas dos temporadas para que McLaren fuera un mejor equipo. Así que no, no creo que los españoles fueran el problema", afirma Norris.

También se refirió a Alonso y a esas complicaciones que presentaba el monoplaza: "Los problemas empezaron hace mucho tiempo, cuando Fernando estaba en McLaren, pero no tenían nada que ver con Fernando".

Nada tiene que ver aquel coche con este 2021. Así lo explica Norris: "El coche es bueno, el equipo hizo un gran trabajo en invierno para progresar. No es que siempre hayamos tenido el tercer coche con margen, Ferrari nos batió en varias clasificaciones, aunque en carrera remontamos con buenas estrategias".

"Sigo nervioso cada vez que voy a una clasificación porque me puedo quedar fuera en la Q2. Pero las cosas salen, siento que estoy haciendo un buen trabajo los sábados y sobre todo los domingos, que es cuando se suman los puntos. Ha sido un año muy intenso con mis ingenieros para mejorar, no puedes pretender no hacer nada en invierno y convertirte en un mejor piloto a partir del año siguiente", expresa el joven piloto inglés.