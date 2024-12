¡Pelos de punta! Las lágrimas de Lewis Hamilton en su despedida en la fábrica de Mercedes

Ha sido probablemente la despedida más dura de la temporada. Lewis Hamilton dice adiós Mercedes tras doce temporadas y seis títulos mundiales. El británico vestirá de rojo en 2025 para hacer su sueño realidad y convertirse en piloto de Ferrari.

Para cerrar su despedida, Hamilton ha querido visitar la fábrica de Mercedes para decir adiós de manera oficial a la escudería que se lo ha dado todo en estos últimos años. Lewis ha conquistado seis mundiales, 84 victorias y 154 podios de la mano de la escudería alemana.

En el acto para cerrar todos estos años en Mercedes, Hamilton no ha podido contener la emoción mientras muchos trabajadores le aplaudían por todo lo conseguido estas temporadas. El inglés ha roto a llorar mientras ponía fin a más de una década de grandes éxitos.

Lewis deja así un legado irrepetible en la Fórmula 1 y le pasa el testigo a un George Russell que se convertirá en el líder de la escudería. El asiento de Hamilton lo ocupará Kimi Antonelli. El jovencísimo piloto recibió un bonito mensaje del siete veces campeón del mundo en el que animaba al futuro corredor de Mercedes a la vez que alababa al que ya es su exequipo: "Si te preocupas por ellos, ellos se preocuparán por ti porque son un gran equipo".

