Red Bull tiene un futuro incierto todavía. Pese a tener a Max Verstappen con contrato, aún le queda renovar a Albon o buscar fuera un nuevo piloto para que sea compañero del belga.

Sin embargo, tras los rumores sobre la posible salida de Hamilton de Mercedes, muchos creyeron posible que Verstappen se iría a la escudería plateada después de que Red Bull no hubiera cumplido con la promesa de darle un coche con capacidad suficiente para hacer frente a Mercedes. Y es que, a pesar de tener firmado hasta 2023, existen unas cláusulas que le permitirían salir del equipo en caso de que el rendimiento del monoplaza no sea el esperado.

Toto Wolff, a pesar de creer que Max es un gran piloto y con mucho futuro por delante, asegura que "no es una opción" ya que su presencia "crearía una 'guerra de las galaxias' innecesaria", en referencia a la rivalidad anterior entre Hamilton y Nico Rosberg. Aunque de esta forma, da a entender que Hamilton sí seguirá con ellos en 2021.

"Nunca entenderemos exactamente qué sucedió en la relación entre Nico y Lewis en ese momento. Hemos visto cómo su amistad se convirtió en rivalidad y luego en hostilidad. Esa dinámica entre ellos fue muy difícil de entender. Comenzó cuando me uní al equipo en 2013 y fue de mal en peor a partir de ahí. Fue una situación muy difícil de afrontar. Durante las reuniones de equipo había una energía muy negativa en el aire. En algún momento ya no era aceptable y hablamos de ello. Pero la hostilidad entre los conductores se mantuvo", ha explicado Wolff para la emisora austriaca 'ORF', a lo que añadía: "Afortunadamente, con Valtteri todo esto no se ha presentado".

En el caso de Alexander Albon, el piloto confía en poder hacer buenos resultados en estas últimas cuatro carreras de la temporada para asegurar su asiento en Red Bull. Helmut Marko ya avisó de que su sitio tenía que ganárselo él y si no lo hacía buscarían otro piloto que lo sustituyera. A pesar de su primer podio en Mugello, desde entonces solo ha logrado sumar un punto en las siguientes carreras, algo que no ha gustado a la escudería de bebida energética.

Nico Hülkenberg y Sergio Pérez son las dos principales opciones que baraja Red Bull mientras que él probablemente volvería a Alpha Tauri como compañero de Pierre Gasly, quien ya fue degradado la pasada temporada. Sin embargo, a Albon no le gusta esta idea. "No, no aceptaría en absoluto volver a AlphaTauri. Creo que el sueño de todos los pilotos es correr para un equipo de alto nivel como Red Bull, y mi intención es seguir allí", ha asegurado para 'Planet F1'.

Aunque en el caso de no lograr renovar con Red Bull, nada le asegura poder volver al equipo filial, ya que, con Gasly habiendo renovado, la intención del equipo era subir a la categoría reina a un nuevo piloto, Yuki Tsunoda. De esta forma, el tailandés de quedaría sin asiento.

"Siempre hay conversaciones, pero al final, todo lo que escuche o todo lo que haya que decir no va a cambiar nada de lo que haga dentro de la pista. Yo estoy centrado, más que en otra cosa, en pilotar y en anotar buenos resultados. Sé que si me centro en anotar buenos resultados y los consigo, dejarán de hablar tanto, pero estas cosas pasan en la Fórmula 1. Yo estoy centrado en lo que tengo que hacer y eso es lo que más importa", ha zanjado Albon.