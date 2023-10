Toto Wolff está de vuelta. Está de regreso después de un par de carreras en las que no ha estado. En las que, a distancia, ha visto cómo saltaban chispas entre Lewis Hamilton y George Russell. Primero, en Japón, donde casi se tocan y protagonizaron radios intensas; luego, en Qatar, que acabó con un accidente entre ambos en la curva 1 y con el heptacampeón fuera de carrera.

Con Lewis, primero, cargando contra Russell. Después, eso sí, se disculpó tanto por redes como en persona cerrando una posible brecha entre los ingleses. Ahora, con Toto Wolff de vuelta, el austríaco ha sido claro sobre lo que ha sucedido.

"Ha habido situaciones desagradables. Las hemos hablado. Son muchos puntos que hemos dejado escapar", afirma.

"Son pilotos... y compiten duro"

Y sigue: "No hay nadie más consciente que los pilotos, pero a veces necesitas estos momentos para recalibrar y reacondicionar todo, para evitar este tipo de cosas en el futuro. Pero claro, son pilotos, y compiten duro".

"Su primer rival es el compañero de equipo", insiste Toto Wolff en declaraciones que recogen en 'Motorsport'.

Para él, eso sí, no ha tenido nada que ver su ausencia con lo que ha sucedido: "Nos hemos reído de eso, pero no creo que haya tenido efecto alguno".

"He estado en todas las reuniones"

"Estuve en todas las reuniones y conversaciones durante la carrera, pero cuando estoy lejos siempre me retiro un poco. No miras las caras, y no ves lo que sucede. Te sientes distante. No me gusta", sentencia.