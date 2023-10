Una sanción sin precedentes la que la FIA impuso a Lewis Hamilton por cruzar la pista en plena carrera. Algo que está totalmente prohibido. Tendrá que pagar un total de 50.000 euros. Y el de Mercedes ha reconocido que se equivocó.

En la rueda de prensa previa al Gran Premio de Estados Unidos, Hamilton ha pedido disculpas. "Cuando me senté con ellos, levanté la mano y dije que lo importante es enviar el mensaje correcto a los jóvenes pilotos", dice Lewis sobre su reunión con la FIA.

El organismo le pidió que se comprometiera a que no volvería a pasar: "Esa no es la manera de hacerlo, así que me disculpé en ese momento. Quieren asegurarse de que no vuelva a suceder".

A nivel deportivo, Mercedes prepara una gran revolución para este fin de semana en Estados Unidos. "Ha habido una enorme cantidad de trabajo en la fábrica y ésta es nuestra última gran actualización de la temporada", ha anunciado el siete veces campeón de la Fórmula 1.

"Estoy emocionado por ver cómo se siente. Espero que nos ponga en la dirección correcta que queremos para el año que viene", expresa Hamilton, contento también con estas tres carreras consecutivas que llegan.

"No hay nada que pueda hacer sobre el pasado, pero hay cosas de las que puedo aprender. Ahora tengo que concentrarme en volver y estoy emocionado por este triplete de carreras", ha completado el compañero de George Russell.