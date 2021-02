El enfrentamiento verbal entre Lewis Hamilton y Franz Tost, jefe del equipo AlphaTauri, no se detiene. Lo último han sido unas palabras del directivo, atacando directamente al siete veces campeón del mundo.

Todo comenzó hace unos días cuando Tost afirmó que los pilotos "no deberían gastar 10 millones de dólares al año". Eso sí, sin mencionar a Hamilton en ningún momento.

Al de Mercedes le preguntaron por estas declaraciones y respondió con sarcasmo. "¿Quién es ese?", se cuestionó extrañado, aunque con una sonrisa en el rostro. Tras la aclaración del periodista continuó: "Ah... sí, vale".

Ahora Tost ha vuelto a reaccionar a estas palabras del siete veces campeón del mundo, que recientemente ha alargado una temporada más su contrato con las flechas de plata. "Me reí. No me importa lo que diga, si Lewis me conoce o no. Lo que me interesa es que ahora haya una comisión que discuta el tope salarial de los pilotos", dice en 'La Gazzetta dello Sport'.

"El problema no es la pandemia, es el límite de gastos. Este año estamos por debajo del límite presupuestario, pero ya a partir de 2022 será más difícil respetarlo, también porque llegará un coche completamente nuevo. Se debe tener cuidado", sentencia sobre las opciones de su equipo en este 2021.

Al margen de declaraciones, todo son esperanzas en AlphaTauri, uno de los equipos que podría convertirse en la sorpresa de la temporada. Su objetivo está claro: alcanzar la zona media de la parrilla donde se espera una intensa pelea entre Ferrari, McLaren, Alpine, Aston Martin... y quizá AlphaTauri.