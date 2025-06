El impresionante récord que ha conseguido Fernando Alonso tras el Gran Premio de España

Fernando Alonso consiguió en el GP de España dos puntos muy sufridos. Esta temporada puntuar se paga caro y algunos pilotos de la zona media han maximizado sus resultados. Por ejemplo, su propio compañero de Aston Martin, Lance Stroll, acumula 14 gracias a un sexto puesto en la primera carrera.

El noveno puesto en Montmeló permite al asturiano alcanzar un registro sin precedentes. El bicampeón del mundo de Fórmula 1es el primer competidor que consigue puntuar en 21 temporadas. Lo ha conseguido en todos los años en el 'Gran Circo' menos en su temporada debut con Minardi en 2001.

En cuanto a su mejor año en este apartado se encuentra 2012. El de Oviedo consiguió 278 unidades pero le faltaron cuatro puntos para sumar su tercer campeonato del mundo. En 2005 y 2006, temporadas donde fue campeón sumó 133 y 134 respectivamente.

Bien es cierto que el sistema de puntuación ha variado a lo largo de los 75 años de historia de la competición. Sin ir más lejos, hasta 2003 solo lo podían conseguir hasta el sexto clasificado y a partir de 2010 se implantó el sistema actual en el que los puntos se reparten hasta el décimo.

La pregunta que todos se hacen es si podrá conseguir mantener este registro dada su veteranía. De la actual parrilla el piloto que suma un gran registro de este calibre es Lewis Hamilton. El competidor de Ferrarisuma 19 temporadas puntuando y en su caso ha sido infalible todos los años.

Por otro lado, Nico Hulkenberg, piloto de Sauber acumula trece temporadas y tiene asegurado poder aspirar a la catorce al renovar hasta 2026. Pilotos como Max Verstappen podrían tumbar su registro ya que lleva once temporadas y tan solo tiene 27 años.

Fernando Alonso becomes the first F1 driver to score points in 21 seasons 🍷 pic.twitter.com/6fZ4MPhvYG