Un expiloto de F1 desvela qué necesita Lewis Hamilton para triunfar en Ferrari

Lewis Hamilton no termina de carburar en Ferrari. En el Gran Premio de España fue sexto y fue adelantado por el Sauber de Nico Hulkenberg, coche que está lejos de la zona alta, además de que fue superado de nuevo por su compañero Charles Leclerc.

Por otro lado, la relación entre el británico y su ingeniero tampoco es idílica, lo que complica aún más las cosas. El expiloto de WilliamsJuan Pablo Montoya ha señalado este factor como una de las claves del problema: "Lewis va a tener que enfadarse y pedir de repente un cambio de ingenieros o algo así".

"Y eso es lo que Lewis necesita en este momento, porque el ingeniero, la actitud de no responder a la radio, tienes que ser más profesional que eso y una persona así no es saludable para él, ni el equipo, no es saludable para nadie personalmente", ha sentenciado en declaraciones recogidas por 'Planet F1'.

Montoya hace referencia al extraño suceso tras finalizar el Gran Premio de Mónaco donde el británico habló a su ingeniero y este no le dio feedback. El sudamericano cuestiona la ética profesional de un reputado ingeniero como Ricardo Adami quien trabajó con Carlos Sainz en su periplo de cuatro temporadas con los de Maranello.

"Si yo estuviera con Ferrari, le habría tirado de las orejas (a Adami) y le habría dicho: 'Si vuelves a hacer eso, te quedarás trabajando en un escritorio en la oficina porque seguimos sin interesarnos'", ha concluido el siete veces ganador de un Gran Premio.