"Decepcionando con este segundo puesto. Hemos hecho todo lo que teníamos que hacer, hemos sido pacientes con los neumáticos de lluvia para pasar a los secos, pero un doblado con esos duros en la salida del pit lane me ha costado un aire limpio que podría haberme dado la victoria", ha explicado Sainz.

"Sabía a mitad de primera tanda que había una línea seca y había que ir directo a secos. Nunca es fácil la primera vuelta con esos neumáticos duros, me ha costado estar detrás de ese doblado al salir, pero no me quejo porque esto pasa en este deporte. Checo tuvo mala suerte en Yeda y hoy ha hecho una gran carrera", ha añadido.

"Yo tenia graining en las traseras y eso me hacía muy complicado adelantar. Varias veces he tenido la oportunidad de adelantar a Checo, pero estaba todavía mojado y podría haber acabado en accidente", ha zanjado el español.