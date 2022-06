Llega el Gran Premio de Canadá a la Fórmula 1. No para la competición después de Bakú, donde Red Bull dio un golpe encima de la mesa con el doblete de Max Verstappen y Sergio Pérez.

Ferrari está en problemas. La fiabilidad es ahora la gran preocupación en Maranello. Ninguno de sus dos pilotos terminó la carrera. Charles Leclerc rompió el motor y Carlos Sainz abandonó por un problema hidráulico.

Llega esta prueba con la polémica del 'porpoising' y las complicaciones físicas que genera en los pilotos. Lewis Hamilton es el que más se ha quejado. Abandonó su Mercedes en Bakú con aparente dolor e incluso se convirtió en duda para correr este fin de semana. Finalmente sí estará.

No sufre ese dolor un Fernando Alonso que fue señalado directamente por el equipo Mercedes. Toto Wolff afirmó que "todos los pilotos estaban de acuerdo, salvo Fernando". El español afirmó que era un problema a solucionar para los pilotos del futuro: "No me afecta".

El de Alpine terminó séptimo, por delante de los dos McLaren, y con grandes sensaciones. Son tres carreras consecutivas puntuando... y todo parece ser felicidad en la escudería gala.

Horario y dónde ver

El viernes 17 arrancan los entrenamientos con los Libres 1. La primera sesión se disputará a partir de las 20 horas (hora española) y la segunda a partir de las 23 horas. El sábado continuarán esos entrenamientos a partir de las 19 horas, para posteriormente celebrarse la clasificación.

Todos los entrenamientos y la carrera se podrá seguir en el dispositivo especial de laSexta para la Fórmula 1. Además, se podrá ver en DAZN y Movistar+ a través del canal DAZN F1.