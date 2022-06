El 'porposing' continúa siendo uno de los mayores quebraderos de cabeza para Mercedes desde que comenzara el Mundial de Fórmula 1 2022. El W13 está haciendo sufrir mucho a Lewis Hamilton y George Russell en cada carrera. Las impactantes imágenes del heptacampeón del mundo bajándose de su monoplaza tras el Gran Premio de Azerbaiyán con dolores evidentes en su espalda llamaron mucho la atención.

La salud de los pilotos está en juego, y aunque desde la escudería alemana han confirmado la presencia del británico este mismo fin de semana en el Gran Premio de Canadá, el grave problema solo se está aplazando y alargando, sin tratar de resolverlo. El expiloto Martin Brundle cree que Mercedes conoce perfectamente la solución, pero se produce un claro cruce de intereses en caso de llevarla a cabo.

"Los equipos que lo han resuelto están diciendo claramente que ese es el problema de Mercedes y no es el problema de la Fórmula 1. Por supuesto que pueden arreglarlo levantando el coche, pero perderían mucho rendimiento. Por lo tanto, necesitan que el coche sea bajo, rígido en la suspensión y rígido en la pared lateral. Así que han sacrificado la comodidad por el rendimiento", explicó el británico.

"Si es algo que afecta a todos, entonces sí, por motivos de seguridad. Pero se puede ver que algunos equipos están absolutamente bien mientras que otros están luchando con ello. Creo que la clave está en que el equipo lo solucione, no en cambiar las regulaciones. Es injusto que haya un cambio sólo porque ellos han fallado en el objetivo", añadió en una entrevista concedida al canal 'Sky Sport'.

Levantar el coche provocaría un claro bajón en el rendimiento del coche de Mercedes, pero es la única forma de proteger a sus pilotos. El propio Brundle reconoce que sin estos problemas que sufren provocados por el fuerte efecto rebote, el W13 sería un coche a tener muy en cuenta. "Es sorprendente porque parece que Mercedes no puede controlarlo y, en realidad, parece un monoplaza bastante bueno si pudieran desbloquearlo", concluyó.

En la misma línea se pronunció sin pelos en la lengua Lando Norris, piloto de McLaren, hace apenas unos días. "Mercedes podría tener un suelo diferente y levantar la altura, lo que sería más agradable para ellos, pero no quieren perder rendimiento. No hay que quejarse, necesitan formas de arreglarlo ellos mismos", señaló ante los medios de comunicación al término de la prueba en Bakú.

Desde Red Bull también han aprovechado la ocasión para cargar directamente contra el equipo alemán. "Que se quejen tanto como puedan por radio y que hagan el problema tan grande como sea posible. Es parte del juego. Por supuesto que lo es. Mira, es incómodo, pero hay remedios para eso. Lo que ocurre es que es perjudicial para el rendimiento del coche. ¿Qué es lo más fácil de hacer? Quejarse desde el punto de vista de la seguridad, pero cada equipo tiene una opción", sentenció Christian Horner.

"Obviamente, lo más fácil es levantar el coche. Nunca debes conducir un coche que no sea seguro. Pero creo que eso es más para los técnicos, porque hay ciertos coches que tienen algunos problemas y otros con muy pocos problemas. Parecería injusto penalizar a los que han hecho un trabajo decente frente a los que quizás han fallado un poco", apuntó.

Lewis Hamilton ya competirá entre algodones en Canadá y está a punto de decir 'basta'. "Simplemente apretaba los dientes debido al dolor, y la adrenalina ayudó. No puedo expresar el dolor que experimentas, particularmente en la recta de aquí. Al final, sólo rezas para que termine. Lo peor fue al principio de la carrera. Mejoró un poco en las curvas hacia el final, pero en las rectas siguió igual de mal", señaló.

"Tengo que pensar en todas las personas que confían en mí para conseguir los puntos, así que en eso me concentré realmente. Pero esta es definitivamente la peor para mí, no lo había pasado tan mal este año", agregó el británico, que también tiene claro que "George no tenía los mismos rebotes".

"Tenemos que lidiar con el rebote y, como los pilotos lo aceptan, no habrá cambios a corto plazo. Pero hay conversaciones sobre el futuro de esta reglamentación. Tenemos gente inteligente en este deporte, así que estoy seguro de que encontraremos una solución", replicó Russell.

También el jefe del equipo, Toto Wolff, se ha pronunciado al respecto de este problema, asegurando que el 'porpoising' "es realmente malo". "Tenemos que encontrar una solución", afirmó.

"Sí, definitivamente. No lo he visto y no he hablado con él después, pero puedes ver que esto ya no es muscular. Quiero decir, esto afecta a la columna vertebral y puede tener algunas consecuencias. No creo que este sea sólo un problema de Lewis. Él es el que probablemente esté más afectado. Pero también afecta a George y a muchos otros. La solución podría ser tener a alguien en la reserva, que de todos modos tenemos en cada carrera", confesó Wolff.