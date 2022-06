A Carlos Sainz no le acompaña la suerte en este inicio de 2022. En Bakú, otra vez, su Ferrari falló y tuvo que abandonar la carrera. Sólo habían transcurrido diez vueltas y el español ya decía adiós.

Saltaba la bandera amarilla en el sector 1. Sainz se había ido fuera. Pero no era un fallo del piloto, era de Ferrari. El coche no iba y Sainz no podía continuar. Otra jornada negra para Ferrari y Sainz.

Porque justo después el equipo cometió otro error. Charles Leclerc aprovechó el virtual safety car para parar en boxes, pero los mecánicos estuvieron lentos y tardaron demasiado.

Sainz, que no podía competir con los Red Bull ni tampoco con su compañero, alejándose en esas primeras diez vueltas, tuvo que abandonar definitivamente de Bakú. Al español se le resiste esa primera victoria... y en Bakú ni pudo terminar.

Su cara lo decía todo al llegar al box. Serio, dirigiéndose al muro para escuchar las explicaciones de su equipo. Sainz tendrá que seguir esperando.