Dicen que todo lo cura el tiempo, y Fernando Alonso ha vuelto a confiar en Honda. La reconciliación es un hecho, y el proyecto de Aston Martin con el motorista japonés tuvo la aprobación del bicampeón del mundo. En Honda tienen claro que lo que ocurrió en McLaren entre 2015 y 2018 queda atrás, porque era otra época.

"El pasado es el pasado. Alonso es un supertalento y le respetamos enormemente como piloto", dijo Koji Watanabe, presidente de Honda Racing Corporation.

Por si fuera poco, Martin Whitmarsh, CEO de Aston Martin Performance Technologies, desveló que Fernando Alonso aprobó esta alianza. "No se opuso. Fernando está haciendo un gran trabajo en el equipo y estamos encantados de tenerlo como parte de nuestra escudería", explicó.

Las palabras del CEO de Aston Martin Performance son la demostración de que Fernando Alonso tiene en Aston Martin labores que van más allá de pilotar: "Está haciendo una gran contribución tanto dentro como fuera de la pista".

Además, Alonso consideró en 'Marca' que "el cambio de normativa con los nuevos motores es una tentación". A partir de 2026 Red Bull sabe que tendrá que competir contra Aston Martin, porque trabajará con el motor que les hizo ganar en 2021 y 2022.

El asturiano ve con muy buenos ojos el proyecto, e incluso ha 'retuiteado' el anuncio de esta madrugada en sus redes.

En Aston Martin bien saben que Fernando Alonso es como el buen vino y tiene una eterna juventud. Sin embargo, en la conferencia del acto en Japón donde se anunciaba el acuerdo se dispararon los rumores cuando se preguntó al CEO de HRC por Tsunoda.

Martin Whitmarsh alabó al piloto nipón, pero sabe que es un tema que no prioriza siempre y cuando Fernando Alonso siga con el mismo nivel demostrado hasta la fecha: " Tendremos una discusión antes de 2026, estoy seguro, sobre dónde está el futuro de Fernando".

"Espero que esté presente durante varios años, y sería fantástico si estuviera tan en forma y fuera tan competitivo como lo es hoy", añadió.

Por ello, el CEO de Aston Martin concluyó asumiendo que "sería fantástico tenerlo en el coche también en 2026". Seguro que para Fernando Alonso esa sería la mejor de las noticias.

“We share a mutual drive, determination, and relentless ambition to succeed on track.”

As we prepare for a new era of F1 from 2026, our future works partnership with Honda is one of the last parts of the jigsaw puzzle slotting into place for AMF1 Team’s ambitious plans. pic.twitter.com/EFEjIkDu8l