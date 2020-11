Lewis Hamilton ya es heptacampeón del mundo y, aunque ya había entrado en la lista de los más grandes de la Fórmula 1, ahora la encabeza. Sin embargo, nunca fue fácil para el británico.

El piloto de Mercedes ha confesado que cuando era pequeño le decían que "los afroamericanos" no podían ganar nada, por lo que decidió basar su carrera en esa frase, en demostrar que no era verdad y que era igual que los demás.

"Me dijeron que los afroamericanos no ganan. Intento ser un ejemplo para chicos como yo. Me motiva el deseo de ganar para inspirar a otros. Cuando era niño, soñaba que algún día podría correr. Pero cuando veía los Grandes Premios en la televisión, emocionado por Schumacher, incluso pensaba que aterrizar en la F1 era un gran objetivo", ha asegurado en 'La Gazzetta dello Sport'.

El británico quiere ser un ejemplo para los niños y enseñarles que pueden luchar por conseguir lo que quieren, sin importar nada más.

"Muhammad Ali es mi fuente de inspiración favorita por el carisma, el estilo, la técnica que usó. Estoy fascinado por lo que hizo e impresionado por sus valores. También me inspiran otros en el deporte, como Serena Williams. Luego también Nelson Mandela, por supuesto. Cuando crecí, entendí por qué estas personas eran una inspiración para mí: no sólo porque son grandes de la historia, sino porque son del mismo color que yo. Cuando eres joven mucha gente te explica que hay cosas que no puedes hacer, incluso los padres. 'Nadie en la familia, desde nuestros orígenes, lo ha hecho antes', te dicen. Por eso me gustan las personas de las que hablé y han sido fundamentales", ha explicado Hamilton.

Hamilton ya avisó en su llegada a la Fórmula 1, en su debut estuvo a punto de ganar el campeonato y, aunque al final lo perdiese, ha podido compensarlo: "Perder el Mundial de 2007, mi temporada de debut, fue difícil de digerir".

Muchos aficionados esperan ver algún día al británico vistiendo de rojo, con Ferrari, y es que es la escudería más histórica y más laureada del 'Gran Circo', el equipo con el que todos los grandes esperan ganar, pero no parece ser que a Hamilton le atraiga. "Hablamos en algunas ocasiones, pero no fuimos más allá de entender qué opciones estaban sobre la mesa y no eran las adecuadas. Nuestras posiciones nunca se han alineado, creo que el tiempo importa y las cosas pasan al final por una razón: en las últimas temporadas mi contrato siempre expiró en años diferentes a los de todos los demás pilotos. Al final fue así", ha continuado.

En cuanto a los rumores de una posible salida de la Fórmula 1, la comparación que le han hecho desde Turquía con Nico Rosberg, quien tras vencer al británico y lograr el mundial en Abu Dabi en 2016 anunció su retirada sin que nadie lo esperara, Hamilton ha asegurado que todavía tiene mucho para dar: "¿Mi futuro en la Fórmula 1? No me detengo aquí".

"El amor por Mercedes es el secreto de mis triunfos. Vengo del McLaren de Ron Dennis, que era un gran visionario. Tenía una fábrica de alta tecnología, era súper espectacular. La sede de Mercedes era más espartana y me gustó porque pensé 'ellos gastan lo suyo en carreras y no en apariencia'", ha insistido Hamilton.

Piden que le den el título de 'Sir'

No es la primera vez que el nombre de Hamilton entra en la selecta lista de candidatos para ser nombrado Caballero de Gran Bretaña, lo que le daría el título de 'Sir'. En 2019, además de entrar entre los candidatos tuvo el apoyo de David Richards, el presidente de Motorsports, y ahora vuelve a tenerlo.

Hamilton no solo es uno de los mejores pilotos de la historia, sino que desde hace tiempo, y especialmente en este último año, ha sido uno de los impulsores de las protestas contra el racismo y en cada victoria recuerda que se necesitan cambios para acabar con la discriminación.

Todo ello es imprescindible para Richards. "No se trata solo de que Hamilton sea un piloto de carreras supremo, sino del resto del trabajo que hace", ha asegurado para 'Sportsmail'.