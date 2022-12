Por primera vez en su carrera, Lewis Hamilton ha terminado una temporada en Fórmula 1 sin victorias ni poles. Sin embargo, el británico está "sorprendido positivamente" de su temporada pese a los malos números conseguidos y haber perdido el duelo particular con su compañero George Russell.

En una entrevista con 'Channel 4', el piloto de Mercedes sacó aspectos positivos de su temporada: "Ha sido duro para todos mantenernos positivos y no preocuparnos con la esperanza de que volveríamos a estar arriba. Ha resultado ser muy desafiante mental y emocionalmente, pero estoy muy orgulloso de todo el equipo. Incluso diría que estoy sorprendido conmigo mismo por la forma en la que he gestionado esta situación".

"He intentado recordar todos los años que llevo con Mercedes y me siento muy privilegiado de haber cosechado tanto éxito. Lo más importante no es que ganemos o perdamos o la forma en la que lo hacemos, sino cómo nos gestionamos internamente como equipo cada semana o cada día. Es en lo que más me he centrado", admitió.

Pese a ver el lado positivo, Hamilton ha reconocido que los resultados pesan y que ha sido "frustrante" no mejorar esta temporada: "A principios de año estaba esa frustración de no ser capaces de ver lo que necesitábamos del coche. Si no iba por dónde queríamos, no éramos capaces de reaccionar. Como equipo, intentamos muchas cosas. Cada fin de semana éramos positivos y hacíamos trabajo en el simulador y en la fábrica, pero cuando íbamos al circuito, seguían los problemas de la carrera anterior".