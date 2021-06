Lewis Hamilton perdió la posición ante Max Verstappen y una nueva oportunidad de remontar en el campeonato del mundo. Y su escasa defensa ha traído consecuencias. La más importante ha sido la crítica de su excompañero en Mercedes, Nico Rosberg, en declaraciones al canal 'Sky'.

"Al menos intenta frenar tarde y mantenle por el exterior, un poco blando por parte de Lewis de alguna manera. Normalmente Lewis es el mejor en el cuerpo a cuerpo. Me sorprendió que no lo intentara. Eso no es algo propio de Lewis, debería haber cerrado la maldita puerta", ha expresado el alemán.

Unas palabras que ya tienen respuesta por parte de Hamilton: "No quería hacer que mis neumáticos empeoraran más de lo que estaban ya. Tenía el DRS abierto, así que si no me pasaba ahí, me hubiera pasado en la recta siguiente, así que no habría supuesto diferencia y simplemente no tenía neumático delantero, me habría alcanzado de cualquier forma".

"No tenía sentido haberme defendido de forma más firme. Creo que visteis lo que le pasó a Valtteri Bottas, acabó yéndose recto, así que no tenía sentido arruinar mis neumáticos más. Con dos paradas probablemente, con dos paradas habría valido probablemente, pero no nos lo habíamos planteado, así que vamos a analizarlo y a intentar descubrir por qué", finalizó.

Verstappen afianzó su liderato en el Mundial en la prueba de Francia... y ahora llegan dos citas consecutivas en territorio Red Bull: Austria.