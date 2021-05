Lewis Hamilton ya piensa en la vida después de la Fórmula 1. En palabras a DAZN, el inglés de Mercedes, heptacampeón del mundo, ha confesado que cuando cuelgue el volante quiere dedicarse al mundo de la interpretación y ser actor. Y no ser cualquier actor.

Porque Hamilton quiere ser "el mejor". "En todo lo que hago quiero serlo, y me gustaría actuar algún día", afirma Lewis.

"Si hago una película iré a clases y estudiaré. Me aseguraré de que expreso las emociones como debería", cuenta Hamilton.

El inglés ya dejó caer esa opción en alguna que otra ocasión, pero reconoce que aunque le encantaría hacerlo ahora de momento no tiene "tiempo".

"No puedo, no tengo tiempo. Será algo que haga cuando me retire", dice.

Hamilton, además, habla también de temas de literatura y manda un mensaje: "Me gusta animar a la gente a que escriba sus cosas, que no piensen que sus ideas son insignificantes o estúpidas".

"Se trata de conseguir tus sueños, y de soñar lo más grande posible. Hay que darlo todo por alcanzarlo", sentencia.

