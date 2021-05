Con su incontestable victoria en el Gran Premio de Mónaco, Max Verstappen ya lidera el Mundial de pilotos con cuatro puntos por encima de su rival directo, Lewis Hamilton.

Sin embargo, a pesar de su gran hacer en el Principado (al igual que Carlos Sainz y Lando Norris), el premio al piloto de la jornada se lo llevó Sebastian Vettel.

Tras la carrera le preguntaron al tetracampeón del mundo qué consejo le daría a Verstappen para conseguir derrocar a Hamilton, algo a lo que el alemán prefirió no responder.

"Ningún consejo. Obviamente no tuve éxito. Lewis me ganó. ¡Así que es mejor no darle ningún consejo! Supongo que quiere tener éxito. Es un año largo, hay muchas carreras. Así que no funciona así, no le voy a dar ningún consejo", ha explicado Vettel a 'Motorsport.com'.

El teutón, subcampeón en 2017 y 2018 por detrás de Hamilton, ve a los dos 'gigantes' con un ritmo parecido: "No he visto mucho porque estaba muy atrás. Pero sí, creo que, al final, están muy cerca en ritmo. Si estás muy cerca en ritmo, entonces estarás luchando por el mismo lugar en la pista más a menudo".

"Creo que es genial si hay dos pilotos, dos coches diferentes, luchando entre sí por el liderato. Vamos a ver cómo se desarrolla en el transcurso del año", ha añadido.

¿Chocarán Verstappen y Hamilton?

Zak Brown, CEO de McLaren, abrió la caja de los truenos hace unas semanas afirmando que Max Verstappen y Lewis hamilton acabarán chocando en alguna carrera fruto de la ambición de ambos por ganar.

Lejos de unirse a su discurso, Vettel se queda al lado de la legalidad: "Una cosa que la gente de fuera no parece entender es lo reñido que está a veces y lo fácil que es que las cosas salgan mal sin tener ninguna intención".

"Nadie hace un adelantamiento con la intención de sacar al otro coche o salirse él mismo, porque el riesgo de equivocarse es muy alto. Pero a veces quieres pasar o defender tu posición, con márgenes muy pequeños, y cuesta muy poco equivocarse", ha aseverado el piloto de Aston Martin.

"Hasta ahora lo han hecho muy bien, y creo que demuestra la clase que tienen ambos. No veo por qué están tan emocionados esperando un toque. Creo que deberían estar emocionados porque han conseguido correr tan pegados e intensamente sin chocar", ha añadido.

"Esa es la habilidad, no chocar. Sé que para ti es más emocionante cuando hay trozos volando, pero nosotros sentimos una emoción al conseguir estar justo en el límite y dominar eso", ha zanjado.