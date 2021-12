Max Verstappen ha terminado el año de la mejor forma posible al convertirse por primera vez en campeón del mundo, en la última prueba de la temporada en Abu Dabi.

El piloto holandés ha demostrado estar a un nivel muy alto este año y, lógicamente, es uno de los favoritos para revalidar el campeonato la próxima temporada, pero sabe que los más veteranos como Lewis Hamilton o Fernando Alonso se lo pondrán muy difícil.

"En este momento, tengo una muy buena amistad con Fernando. Cuando yo todavía estaba en el karting, me gustaba mucho su estilo. También es el tipo de piloto que nunca se rinde, un verdadero luchador", apunta Verstappen.

Además, ha hablado de la situación actual del piloto español: "Desafortunadamente, durante los últimos años no ha podido estar en la parte delantera porque no tiene coche, pero por supuesto que me gustaría verle ahí. Me gusta su actitud, está realmente enchufado. Y también me gustan su impulso y motivación por seguir en la Fórmula 1 a su edad, por querer estar en ella más tiempo".

Verstappen siempre ha reconocido ser un gran admirador de Fernando Alonso, y ambos tienen un espíritu de campeón, "Siempre quiere ganar, siempre quiere dar lo mejor de sí", añade el holandés.

También valora su persona fuera de la pista, ya que "es muy agradable hablar con él y ver cómo piensa sobre las situaciones", concluye el piloto de Red Bull Racing.