El Gran Premio de Australia, modificado: la razón salpica a Fernando Alonso y George Russell

Este próximo fin de semana comienza la temporada 2025 de Fórmula 1. Para la primera parada en el calendario, los equipos viajarán hasta las antípodas dando el pistoletazo de salida en el Gran Premio de Australia.

Durante la temporada pasada, Fernando Alonso fue protagonista en la jornada de domingo. En los últimos giros sobre el circuito de Albert Park, el asturiano tuvo que defender la sexta posición que ocupaba frente al Mercedesde un George Russellque rodaba a un mayor ritmo que el asturiano.

En la última vuelta, el británico chocó contra las protecciones y rebotó al medio de la pista, perdiendo las posibilidades de conseguir el sexto puesto. Tras la carrera, que culminó bajo el 'Virtual Safety Car', Alonso fue sancionado con 20 segundos por considerar su defensa ilegítima, dando lugar a una "conducción temeraria". Además, el de Aston Martin fue penalizado con tres puntos de la Superlicencia.

George Russell acusó al asturiano de frenar antes en la curva para impedir el adelantamiento del de Mercedes. Tras este accidente, que tanto dio que hablar durante el inicio de la campaña, la Fórmula 1 ha tomado medidas y presentará una serie de cambios en el circuito australiano para esta temporada.

En primer lugar, la barrera donde colisionó Russell se ha modificado para evitar el rebote de los coches. Además, en la curva seis donde se produjo el lance se ha eliminado el césped artificial para colocar un piano y se ha reconfigurado el bordillo. Todos estos cambios vienen motivados para evitar un mayor riesgo en un circuito semiurbano y enrevesado como es Albert Park.

Big impact for George Russell 😮

Good to see the Mercedes man walk away unscathed from this crash 👍#F1#AusGPpic.twitter.com/Jsq6RZ1UBS