Tras el Gran Premio de Australia, más allá de la victoria de Carlos Sainz o el sorprendente abandono de Max Verstappen, de lo que más se está hablando es de la sanción de 20 segundos a Fernando Alonso por "conducción temeraria".

Tanto voces de la Fórmula 1 como la cúpula de Aston Martin y el propio piloto no dan crédito ante lo que consideran como una penalización excesiva para el '14'.

Esta decisión la dirimieron cuatro comisarios entre los que se encontraba Johnny Herbert, expiloto de Fórmula 1 que como comentarista tuvo un 'enganchón' en directo con Alonso en 2016 tras pedir abiertamente su retirada en Bahréin,

"No me estoy retirando", le dijo Fernando en plena retransmisión. "Soy campeón del mundo y tú terminaste como comentarista porque no fuiste campeón del mundo", añadió el entonces piloto de McLaren-Honda, que obtuvo una tímida respuesta de Herbert: "Lo sé, está bien. No fui campeón del mundo".

Pues bien, así explicaban la decisión los comisarios entre los que se encontraba el expiloto: "Alonso decidió hacer algo, con la intención que sea, que era extraordinario como levantar el pie, frenar, bajar de marcha y todos los otros elementos de la maniobra, 100 metros antes que anteriormente, y mucho más de lo que necesitaba para simplemente levantar antes de la curva".

"La opinión de los comisarios es que, haciendo esto, condujo de una manera que, al menos, era 'potencialmente peligrosa' debido a la alta velocidad de ese punto del circuito", añade el texto.

Herbert, 'antialonsista' confeso, ganó tres carreras e hizo siete podios en los 165 Grandes Premios que corrió entre 1989 y el 2000. Ahora, es parte del panel de comisarios que con la sanción a Alonso han sentado un precedente que seguro traerá cola en el futuro.