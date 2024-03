En la última vuelta del Gran Premio de Australia, tras el accidente de George Russell, Fernando Alonso fue sancionado con 20 segundos por "conducir de manera errática".

El bicampeón del mundo se resignó ante la penalización, el británico le señaló como culpable... pero, ¿qué piensa Aston Martin?

Después de que el jefe de la escudería calificase de "sorprendente" la decisión de los comisarios, Pedro de la Rosa se mostró muy contundente en redes sociales.

El embajador de la marca considera que se trata de "una penalización con la que como expiloto no puedo estar de acuerdo".

"Feliz, en cierto modo, de que mi tiempo haya terminado y no pilote en esta nueva era del automovilismo", añadió con tristeza De la Rosa.

Hasta la vista Melbourne🙌 Double

points with a penalty that as an ex driver I can not agree on. But what do I know? Happy (in a way) that my time is over and I am not driving in this new Motorsport era💔 Happy that George is well too🙏 Look forward to Japan!❤️#samuraipic.twitter.com/k2tyotUNNa