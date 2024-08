Kimi Antonelli es el gran favorito para ocupar el volante que Lewis Hamilton dejará libre en Mercedes. Con Max Verstappen como un casi imposible, y después de que Carlos Sainz haya confirmado su llegada a Williams, el joven de 17 años, ojito derecho de Toto Wolff, tiene muchas papeletas para estar en 2025 en la F1.

Él, en palabras para 'Motorsport'. está ya hasta tranquilo: "No tengo miedo a que me juzguen. Sé que Mercedes tiene una clara opinión de mi potencial".

"En F2 no empezó todo de la mejor forma, pero no hubo nada negativo en mi cabeza. Estoy tranquilo... y si se me presenta la oportunidad la cojo con ganas para aprovecharla al máximo", afirma.

Porque él se va quitando presión poco a poco: "Mi enfoque es ver todo esto como una oportunidad para aprender y crecer. Y también para disfrutar".

"Hay algo de preocupación..."

"Hay algo de preocupación, por esa perspectiva de que quizá no se sea capaz de rendir. Es algo que asusta a todos", matiza.

De momento, es el gran candidato para pilotar un Mercedes el año que viene: "Ha habido ciertos rumores sobre mí para 2025... pero estoy disfrutando de mis oportunidades".

"En Bahrein, en los entrenamientos de pretemporada me dijeron las fechas y fue, 'bueno, vas a conducir un F1'. Fue muy especial", dice Antonelli.

El italiano, tan feliz: "Esa primera vez en un coche de F1 fue una gran experiencia. Me llevé esa emoción conmigo, aunque las condiciones no fuesen las mejores. En la segunda jornada todo mejoró y en seco apareció todo. Potencia, rendimiento... Fue una locura".