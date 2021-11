Antonio Giovinazzi afronta sus últimas semanas como piloto de Fórmula 1. Sin saber si volverá a correr en el 'Gran Circo', al italiano le restan las citas de Brasil, Catar, Arabia Saudí y Abu Dabi... aunque tras lo ocurrido después del Gran Premio de México se vaticina una difícil convivencia en el garaje de Alfa Romeo.

En el Autódromo Hermanos Rodríguez se confirmó el 'divorcio' entre escudería y piloto: tras partir en undécimo lugar, el '99' se puso sexto, pero en la vuelta 16, en un intento de 'undercut' a Sebastian Vettel, el equipo metió a Giovinazzi en boxes y salió en el decimotercer lugar, detrás de Bottas y Ricciardo.

"Estoy decepcionado y enfadado. El equipo me llamó para entrar a boxes, pero salí por detrás de Ricciardo y Bottas. Tenía que calentar los neumáticos, el ritmo era más lento que con los medios, así que perdí toda la ventaja con el 'undercut' que tenía que hacer. Cuando los demás pararon en boxes, eran más rápidos. Ha sido una estrategia completamente incorrecta", señaló Giovinazzi al término de la carrera.

De hecho, por radio ya mostró su descontento: "Vale chicos, gracias por la gran estrategia...". Cuando le preguntaron si creía que Alfa Romeo le estaba perjudicando, Antonio no se anduvo con medias tintas: "Hasta ahora no me lo quería creer. Pero hoy estoy realmente muy decepcionado".

Pues bien, parece que la escudería ya ha tomado una decisión sobre su futuro. Frédéric Vasseur, jefe de la escudería, ha confirmado que el 16 de noviembre, tras el Gran Premio de Brasil, se conocerá quién acompañará a Bottas en 2022.

"La decisión del segundo puesto de piloto está tomada y llegará en breve", ha señalado en una entrevista con Canal+ en Twitch. A su vez, en declaraciones recogidas por 'As', Vasseur ha confirmado que darán "un buen salto en el motor, posiblemente también en los pilotos".

¿Quién sustituirá a Giovinazzi?

Los pilotos con más papeletas para ocupar le único sitio libre en Fórmula 1 son el chino Guanyu Zhou y el australiano Oscar Piastri.

Zhou, segundo clasificado en el Campeonato de Fórmula 2, parte con ventaja al contar con el apoyo de 30 millones de euros de patrocinadores chinos.

Piastri, líder de F2 con 36 puntos de ventaja sobre el asiático, ganó el año pasado el campeonato de Fórmula 3 y es uno de los grandes talentos de las categorías inferiores.

Ambos forman parte de la estructura de Alpine, por lo que Vasseur tiene claro que tendrá que cambiar las reuniones con Ferrari por las citas con la escudería francesa.

"Eso quiere decir que me tengo que sentar con Laurent (Rossi) pronto, pero su vinculación a Renault no es un problema para mí", ha añadido el jefe de Alfa Romeo. El próximo 16 de septiembre, tras el GP en Interlagos, se conocerá el 'veredicto'.