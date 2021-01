Ferrari eligió a Carlos Sainz como reemplazo de Sebastian Vettel, algo que no le hizo ninguna gracia a Antonio Giovinazzi, y es que el italiano además de ser piloto de Alfa Romeo es reserva de los de Maranello.

Así pues, no entendía por qué Ferrari recurría a un piloto externo y no le daban a él la oportunidad. "Es obvio que no me tomé la decisión de Ferrari bien. Yo sigo siendo parte del equipo y pensé que tendría una oportunidad de correr con ellos en 2021. Tal vez no era el momento adecuado para mí", ha confesado Giovinazzi para 'Autosprint'.

A pesar de todo el italiano aún confía en que Ferrari acabe contando con él en un futuro por lo que se ha propuesto continuar trabajando duro para merecérselo: "Que hayan optado por Sainz no significa que yo no pueda tener ese asiento en el futuro. Ser piloto oficial de Ferrari siempre ha sido y será mi sueño".

"A mí nadie me ha regalado nada en mi carrera deportiva, siempre he tenido que luchar duro para ganar y mantener mis asientos", ha zanjado el italiano.

Mientras, la escudería italiana trabaja para mejorar el monoplaza a partir de esta temporada. Y para ello se han puesto un objetivo prioritario: aumentar la potencia de su motor.

El español Sainz trabaja en Maranello de manera incansable, ya con los colores de Ferrari. Al ya expiloto de McLaren no se le borra la sonrisa de la cara. Y es que ya saben, estar en Ferrari es el sueño de cualquiera en la Fórmula 1.